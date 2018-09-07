У гаражі під Одесою виявили схованку з ракетами типу "земля-повітря" (фото)

У схованці виявлено 18 ракет.

В одному з гаражів під Одесою напередодні ввечері правоохоронці виявили ракети типу «земля-повітря».

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зазначивши, що схованка виявлена під час спецоперації поліції, СБУ і прокуратури.

Читайте такожУ Харкові за підозрою в торгівлі зброєю затримано колишнього військовослужбовця - поліція

Як уточнив начальник регіонального главку Нацполіціі Дмитро Головін, ці вибухові пристрої виявлено в потаємному складі, який розташовувався в автомобільному гаражі.

«Це - вибухові пристрої: реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря», протиградові ракетні комплекси типу «Алазань-2м», «Кристал 1,2,3», загалом виявлено 18 ракет», - зазначив Головін.

За його словами, на даний момент на місці проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Дніпропетровській області місцевий житель виявив схованку зі зброєю та боєприпасами, про що він повідомив до поліції.