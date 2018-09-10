Момент зі смертельною ДТП в Одесі потрапив на камери спостереження (відео)

Раніше стало відомо, що це не перше схоже ДТП, в яке потрапив водій BMW.

З'явилося відео з камер зовнішнього спостереження, на яких показано момент жахливої смертельної аварії в Одесі.

На опублікованому виданням Думская відео видно, як на зупинці й перед пішохідним переходом стоять люди.

Раптом з'являється машина на величезній швидкості збиває пішоходів. На відео видно двох людей, збитих водієм BMW.

Відео: Думская Нет

Відео: Думская Нет

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: дві людини загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Винуватця затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Прокуратура повідомила про підозру 27-річному водієві BMW. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також у поліції розповіли, що навесні минулого року винуватець резонансної смертельної ДТП в Одесі, 27-річний власник BMW М5, вже потрапляв у подібну аварію. «Але, на щастя, тоді на зупинці не виявилось людей. В результаті пошкодженими виявилися тільки транспортні засоби», - йдеться в повідомленні.