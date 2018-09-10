На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину по дітях: є постраждалі

Внаслідок пострілу травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9 та 5 років.

У Миколаївській області чоловік стріляв із саморобного пристрою по дітях, є травмовані.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області, близько 17.00 до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий житель вистрелив із саморобного пристрою по дітях, які гралися.

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Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9 та 5 років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до медичного закладу. Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо затримання чоловіка. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.