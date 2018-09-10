Поліція затримала чоловіка, який у нетверезому стані стріляв по дітях на Миколаївщині

Постраждалий 12-річний хлопчик знаходиться в лікарні у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння стріляв по дітях на Миколаївщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речниця поліції Миколаївської області Олена Бережна у ефірі каналу "112 Україна".

"Сьогодні поліцейські вже затримали в порядку статті 208 цього чоловіка. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - зазначила вона.

Крім того, Бережна наголосила, що 12-річний хлопчик, який постраждав від дій чоловіка, знаходиться в медичному закладі в Миколаєві і його стан медики оцінюють як тяжкий.

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Двох інший дітей відпустили на амбулаторне лікування. Сам зловмисник також знаходиться в лікарні, оскільки і сам постраждав від свого саморобного пристрою.

"Правоохоронці з'ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння", - зауважила речниця.

Також поліція встановила, що чоловік був п'яний і тоді, коли вийшов до дітей, які гралися неподалік його будинку, та скоїв постріл.

Як повідомляв УНІАН, близько 17.00 9 вересня до Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий житель вистрелив із саморобного пристрою по дітях, які гралися.

Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9 та 5 років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до медичного закладу. Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п.1.2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо затримання чоловіка. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.