У крові винуватця резонансної ДТП в Одесі виявили алкоголь - соцмережі

Експертиза нібито підтвердила наявність алкоголю в крові водія BMW, пише колишній радник голови поліції Одеси.

З'явилася інформація, що експертиза підтвердила наявність алкоголю в крові водія BMW, який за кермом убив 8 вересня в Одесі двох осіб.

Про це пише на своїй сторінці Facebook екс-радник голови поліції Одеси Владислав Сердюк.

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"За наявною інформацією,експертиза підтвердила наявність алкоголю в крові водія BMW, який убив 8 вересня на 6-й ст. Фонтанської дороги двох осіб. Таким чином: алкоголь, червоне світло, значне перевищення швидкості, минулі "подвиги", зафіксовані адмінпротоколами, трупи. Що ще потрібно для обвинувального вироку?", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі ввечері 8 вересня при зіткненні двох іномарок одна з них влетіла у зупинку громадського транспорту: дві людини загинули, п'ятеро госпіталізовані.

Прокуратура повідомила про підозру водієві BMW.