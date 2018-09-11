Росія могла навмисно влаштувати екологічну катастрофу в Криму - поліція

Слідчі розглядають три версії викидів в окупованому Криму, розслідування триває.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Автономній республіці Крим та місті Севастополі вважають, що Росія могла свідомо влаштувати екологічну катастрофу в Криму з метою створення масштабної інформаційної кампанії проти України.

Про це повідомляється на сайті поліцейського управління. Взагалі, поліція розглядає три версії забруднення повітря в анексованому Криму та на Херсонщині. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

На даний час слідчі проводять першочергові слідчі дії: допити свідків, направлення запитів до компетентних органів щодо наявності на території можливих джерел забруднення, а також до медичних установ про факти скарг громадян на погіршення стану здоров’я.

У ході розслідування слідчими висунуто декілька версій:

- викид в атмосферу надлишків сирнистого ангідриду та оксиду сірки був здійснений у зв’язку з невірною експлуатацією заводів, розташованих на півночі Криму («Кримський Титан», «Кримський содовий завод» та «Кримський бромовий завод»);

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- викид в атмосферу надлишків сирнистого ангідриду та оксиду сірки стався через пошкодження резервуарів з відходами на заводах «Кримський Титан», «Кримський содовий завод» та «Кримський бромовий завод» під час здійснення військових навчань Російською Федерацією;

- викид в атмосферу надлишків сирнистого ангідриду та оксиду сірки здійснений Російською Федерацію з метою створення масштабної інформаційної кампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих мешканців з обох сторін адмінкордону з вимогами розблокувати дамбу на Північнокримському каналі та відновити подачу води на ТОТ АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 серпня на півночі Криму стався викид отруйних хімікатів.

В Армянську і Яни Капу (Красноперекопськ) металеві предмети вкривалися іржею, з дерев опало листя, в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах подекуди лежать мертві птахи. Через забруднення повітря збільшилася кількість звернень жителів до медустанов, в аптеках утворився дефіцит сорбентів і марлевих пов'язок.

За даними української розвідки, погіршення екологічної обстановки на півночі окупованого Криму сталося в результаті влучення снарядів у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів під час військових навчань збройних сил РФ.

6 вересня в Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що рівень концентрації шкідливих речовин у Херсонській області не перевищено, загрози здоров'ю громадян немає.

7 вересня в ряді населених пунктів Херсонської області на адмінкордоні з Кримом було призупинено навчання в школах і дитячих садочках. Дітей відправили на оздоровлення в табори на Чорноморському узбережжі.

У Херсонській ОДА повідомили, що після погіршення екологічної ситуації в установи охорони здоров'я Чаплинського і Каланчацького районів звернулися 23 людини, з них 10 дітей. Відтак ЗМІ повідомили, що завод «Кримський титан» 9 вересня повністю зупинив виробництво.