В Одесі поліція розшукує горе-матір, яка кинула одномісячне немовля на пляжі

Спочатку жінка йшла пляжем і тягла немовля по піску, тримаючи за одну руку.

В Одесі поліція розшукує жінку, яка кинула сьогодні немовля на пляжі «Отрада».

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 17.00 надійшло повідомлення про те, що на пляжі «Отрада» знайшли покинуте немовля.

«За лічені хвилини інспектори відреагували на виклик. Уже на місці патрульні побачили жінку, яка тримала дитину на руках. Заявниця розповіла, що невідома жінка йшла пляжем і тягнула немовля по піску, тримаючи за одну ручку. Небайдужа громадянка стала на захист дитини, не давши продовжувати протиправні дії. Тоді мати покинула місячного сина і пішла в невідомому напрямку», - повідомили в прес-службі.

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На місце події відразу викликали швидку. В патрульній поліції висловили подяку жінці, яка врятувала дитину, проявивши громадянську позицію.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області зазначили, що дитину оглянули медичні працівники, які стверджують, що життю і здоров'ю немовляти нічого не загрожує. Надалі малюка, якому на вигляд - до місяця, передадуть до закладу охорони здоров'я.

Зараз правоохоронці вживають заходи зі встановлення особи матері і обставин події.