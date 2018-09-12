У Києві водії влаштували жорстку бійку просто посеред дороги (відео)

Водій автомобіля Daewoo напав на таксиста і завдав йому удар головою. У відповідь його опонент почав бити агресора битою.

У Шевченківському районі Києва сталася жорстока бійка водіїв.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Неадекват під наркотиками? Підрізав нашого читача і почав тіснити до узбіччя таксиста попереду. Після цього почалася бійка на світлофорі", - йдеться в повідомленні.

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На записі видно, як водій автомобіля Daewoo напав на таксиста і завдав йому удар головою. У відповідь його опонент почав бити агресора кийком. Після чого, ухиляючись від ударів, водій Daewoo підбіг до автомобіля таксі та зірвав з нього номерні знаки.

Чим закінчився конфлікт - невідомо. Наприкінці відеозапису чути, як свідок події збирається передати запис відеореєстратора водієві таксі і поліції.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині після сутичок зі стріляниною затримали близько півсотні рейдерів.