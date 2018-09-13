У Львові нахабна водійка заблокувала дорогу "швидкій", облаяла копа та наїхала на нього (відео)

Коп попросив жінку від'їхати, а у відповідь почув лайку. Водійка розмовляла по телефону і їхати не поспішала.

У центрі Львова водійка заблокувала дорогу "швидкій" і наїхала на поліцейського.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вона не пропускала швидку, лаялася, а потім ще й наїхала на копа. У середмісті Львова 45-річна водійка позашляховика зупинилася просто під знаком "парковка заборонена" та перегородила проїзд кареті швидкої, що поспішала на виклик.

Читайте такожНа Харківщині 22 учасникам силового захоплення елеватора повідомили про підозру

Усе це сталося на очах інспектора велопатруля. Коп попросив жінку від'їхати, а у відповідь почув лайку. Водійка розмовляла по телефону і їхати не поспішала.

Завершивши розмову, таки здала назад, але потім різко натисла на газ і збила патрульного. У чоловіка – забій коліна. Автомобіль порушниці забрали на штрафмайданчик, саму її поки відпустили – наразі вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.