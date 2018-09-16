На Харківщині невідомі в масках і з битами побили шістьох людей

Минулої ночі до Чугуївського відділу поліції надійшло три заяви від потерпілих про отримання ушкоджень під час бійки.

У Чугуєві Харківської області група невідомих у масках та з битами побили шістьох людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, минулої ночі до Чугуївського відділу поліції надійшло три заяви від потерпілих про отримання ушкоджень під час бійки.

За даними поліції, постраждалих доставили до лікарні, де їм надали медичну допомогу і відпустили додому.

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Водночас у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що сьогодні, 16 вересня, о 1:00 до служби "103" надійшов виклик про те, що в Чугуєві в районі автовокзалу молодому хлопцю завдано пошкоджень.

За словами постраждалого, на нього напали близько 15 чоловік у балаклавах з бейсбольними битами та жорстоко його побили. Свідки нападу одразу викликали "швидку допомогу". В результаті бійки за медичною допомогою звернулося в цілому шестеро громадян.

"Очевидці стверджують, що такі напади не одноразові. Раніше двом наркозалежним мешканцям Чугуєва вже були нанесені тяжкі тілесні ушкодження теж хлопцями в масках", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відомості внесені до ЄРДР за ст. 296 (хуліганство) ККУ. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до події.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові взяті під варту 22 учасника рейдерського захоплення елеватора.