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На Одещині дві людини наклали на себе руки

22:21, 16 вересня 2018
Інциденти
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За попередніми даними, обидва випадки - суїцид / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, у ніч на 16 вересня чоловіка і жінку виявили повішеними.

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Зокрема, 34-річну жінку знайдено в районі морського вокзалу повішеною на дереві. Біля залізничного вокзалу виявлено 23-річного чоловіка - на віконній решітці.

За попередніми даними, обидва випадки - суїцид, а загиблі не були знайомі.

У жінки залишився неповнолітня дитина.

Відкрито кримінальні провадження у ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою самогубство) Кримінального кодексу України.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.

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Теги: #самогубство#Одещина