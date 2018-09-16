На Одещині дві людини наклали на себе руки

Минулої ночі були виявлені повішеними 34-річна жінка і 23-річний чоловік.

В Ізмаїлі Одеської області дві людини наклали на себе руки.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, у ніч на 16 вересня чоловіка і жінку виявили повішеними.

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Зокрема, 34-річну жінку знайдено в районі морського вокзалу повішеною на дереві. Біля залізничного вокзалу виявлено 23-річного чоловіка - на віконній решітці.

За попередніми даними, обидва випадки - суїцид, а загиблі не були знайомі.

У жінки залишився неповнолітня дитина.

Відкрито кримінальні провадження у ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою самогубство) Кримінального кодексу України.

Проводяться відповідні невідкладні заходи.