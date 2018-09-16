На Одещині дві людини наклали на себе руки
22:21, 16 вересня 2018Інциденти
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Минулої ночі були виявлені повішеними 34-річна жінка і 23-річний чоловік.
За попередніми даними, обидва випадки - суїцид / фото УНІАН
В Ізмаїлі Одеської області дві людини наклали на себе руки.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, у ніч на 16 вересня чоловіка і жінку виявили повішеними.
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Зокрема, 34-річну жінку знайдено в районі морського вокзалу повішеною на дереві. Біля залізничного вокзалу виявлено 23-річного чоловіка - на віконній решітці.
За попередніми даними, обидва випадки - суїцид, а загиблі не були знайомі.
У жінки залишився неповнолітня дитина.
Відкрито кримінальні провадження у ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою самогубство) Кримінального кодексу України.
Проводяться відповідні невідкладні заходи.
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