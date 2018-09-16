У Харкові сталася чергова смертельна ДТП – загинуло двоє пенсіонерів

Внаслідок аварії на місці пригоди загинули 80-річний водій та 79-річна жінка-пасажир автомобіля Daewoo Lanos.

У Харкові внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло двоє пенсіонерів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 вересня, близько 12.00 на Мерефянському шосе в Харкові.

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Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів - Daewoo Lanos та Renault під керуванням 44-річного чоловіка. Внаслідок аварії на місці пригоди загинули 80-річний водій та 79-річна жінка-пасажир автомобіля Daewoo Lanos.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.