ДТП з українцями в Росії: з'явилися дані про загиблих

53-річний водій помер від отриманих травм на місці. Серед загиблих пасажирів - дві жінки з Львівської області, ще один чоловік - закарпатець.

У суботу, 15 вересня, в Росії в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter і фури DAF загинули двоє жителів Закарпаття і дві жінки з Львівської області.

Про це повідомляють закарпатські ЗМІ.

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Аварія сталася в Ленінградській області поблизу села Бегуниці. Вантажівка врізалася в мікроавтобус на закарпатської реєстрації.

За словами дружини власника мікроавтобуса Людмили Тацюн, за кермом був друг її чоловіка, житель Хустського району. 53-річний водій помер від отриманих травм на місці. Серед загиблих пасажирів - дві жінки з Львівської області, ще один чоловік - закарпатець. Також один пасажир мікроавтобуса, двадцятирічний хлопець, госпіталізований.

Як повідомляв УНІАН, у Ленінградській області Росії в результаті ДТП загинули четверо громадян України, ще один госпіталізований.