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У Києві дівчина-підліток загинула, вистрибнувши з вікна 11 поверху

11:51, 19 вересня 2018
Інциденти
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Трагедія сталася в багатоповерхівці за адресою Якуба Коласа / "Вартові Еспресо"

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

"Вартові Еспресо"

Трагедія сталася в багатоповерхівці за адресою Якуба Коласа, 13. Загибла була 2002 року народження. Причини такого вчинку з'ясовують слідчі. На місці події знаходяться медики, поліцейські і батьки.

Попередньо, поліція вважає, що мова йде про самогубство.

&quot;Вартові Еспресо&quot;

Як повідомляв УНІАН, у Харкові дев'ятикласниця вистрибнула з багатоповерхівки, залишивши передсмертну записку.

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Теги: #Київ