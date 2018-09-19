У Києві дівчина-підліток загинула, вистрибнувши з вікна 11 поверху

Попередньо, поліція вважає, що мова йде про самогубство.

У столиці неповнолітня вистрибнула з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Трагедія сталася в багатоповерхівці за адресою Якуба Коласа, 13. Загибла була 2002 року народження. Причини такого вчинку з'ясовують слідчі. На місці події знаходяться медики, поліцейські і батьки.

Попередньо, поліція вважає, що мова йде про самогубство.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові дев'ятикласниця вистрибнула з багатоповерхівки, залишивши передсмертну записку.