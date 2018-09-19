У Києві дівчина-підліток загинула, вистрибнувши з вікна 11 поверху
11:51, 19 вересня 2018Інциденти
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Попередньо, поліція вважає, що мова йде про самогубство.
Трагедія сталася в багатоповерхівці за адресою Якуба Коласа / "Вартові Еспресо"
У столиці неповнолітня вистрибнула з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
"Вартові Еспресо"
Трагедія сталася в багатоповерхівці за адресою Якуба Коласа, 13. Загибла була 2002 року народження. Причини такого вчинку з'ясовують слідчі. На місці події знаходяться медики, поліцейські і батьки.
Попередньо, поліція вважає, що мова йде про самогубство.
"Вартові Еспресо"
Як повідомляв УНІАН, у Харкові дев'ятикласниця вистрибнула з багатоповерхівки, залишивши передсмертну записку.
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