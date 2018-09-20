У Маріуполі 11-класниця зателефонувала батькам й викинулася з "пізанської вежі"

За словами однієї з учениць, минулого року в загиблої школярки був конфлікт з однокласницею.

Вранці 20 вересня в районі автовокзалу у Маріуполі сталася НП - з недобудованої багатоповерхівки на вулиці Куїнджі, яку у народі називають "пізанською вежею", випала учениця 11 класу.

Перед тим, як піти з життя, дівчина зателефонувала батькам. Поки мати викликала "швидку", батько вирушив на місце. Але було вже пізно, передає місцевий сайт 0629.

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На місці події та у школі наразі працює слідчо-оперативна група.

У школі, де навчалася дівчинка, не пов'язують трагедію з переходом до іншої школи. Як з'ясувалося, у цей навчальний заклад вона перейшла півтора року тому.

“Дівчинка була з гарної родини. Вона була творчою людиною, писала пародії, брала участь у шкільних заходах", - зазначили в адміністрації школи.

За словами однієї з 11-класниць, минулого року у загиблої школярки був конфлікт з однокласницею. Але в адміністрації школи цей факт не підтверджують. Більше того, ця дівчинка вже пішла зі школи.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі наклала на себе руки дівчина, стрибнувши з 16-го поверху житлового будинку.