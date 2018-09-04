В Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку

24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, однак конкретні причини свого вчинку не вказала.

В Одесі наклала на себе руки дівчина, кинувшись з 16-го поверху житлового будинку.

Про це УНІАН стало відомо від сусідів дівчини.

За їх словами, НП сталася о 3-й годині ночі. За наявними відомостями, 24-річна самовбивця залишила передсмертну записку, повний зміст якої невідомий.

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«Вона написала, зокрема, що вирішила звести рахунки з життям, однак конкретних причин такого вчинку не вказала», - повідомили сусіди.

Вони стверджують, що передсмертну записку знайшли на балконі, з якого стрибнула дівчина.

За їхніми відомостями, загибла в цьому будинку не проживала, оскільки вся родина переїхала у збудований батьками приватний будинок. Квартиру ж в будинку вони здавали в оренду.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області цей інцидент не коментують, сам факт події не підтверджують, але і не спростовують.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові учениця 9 класу наклала на себе руки. Дівчина стрибнула з балкона 14-го поверху, від отриманих травм вона загинула на місці.