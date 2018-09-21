СБУ затримала організатора постачання до Росії військових товарів

На замовлення представників ФСБ РФ зловмисники через кур’єрів передавали з України комплектуючі для ракет, систем зв’язку, навігації та управління реактивними снарядами, щоб потім виготовлена з українських деталей військова продукція поверталася до "ДНР/ЛНР".

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали одного із організаторів каналу постачання до Росії комплектуючих військового призначення, а іншого організатора оголошено у всеукраїнській розшук.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, на початку 2018 року оперативники встановили, що група осіб переправляла до РФ деталі, які використовуються для виробництва зброї та систем радіолокаційного захисту.

"Співробітники СБУ задокументували, що на замовлення представників ФСБ РФ зловмисники через кур’єрів передавали комплектуючі, зокрема, для ракет, систем зв’язку, навігації та управління реактивними снарядами. За інформацією СБУ, виготовлена з українських деталей військова продукція передавалася незаконним збройним формуванням так званих «ДНР/ЛНР»", - йдеться у повідомленні.

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Під час слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи у кількох регіонах України правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, договори, виписки з банків, чорнові записи, печатки та електронне листування із замовниками з Росії. Оперативники СБУ також вилучили радіодеталі, транзистори, мікрочіпи, резистори, реле, конденсатори, індикатори, стартометри загальною вагою понад 5 тонн та 4 спеціальні комплекси «Топаз-2000».

"Оперативники спецслужби встановили, що один із фігурантів справи намагався відновити протиправні поставки товарів подвійного призначення до РФ", - заявили у прес-центрі.

Також в СБУ уточнили, що затриманому фігуранту справи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.