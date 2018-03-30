У Дніпрі викрили чотирьох комерсантів, які фінансували терористів «ДНР»

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили 5,5 млн грн готівки, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України 23 березня викрили чотирьох комерсантів, які фінансували терористичну організацію так званої «ДНР».

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів обласного центру.

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«Кілька разів на тиждень до офісу приїжджали «кур’єри» з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту. Нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком через «старі зв’язки» організовував колишній банківській працівник. Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Частина «відмитих» грошей спрямовувалася на фінансове та матеріального забезпечення терористичного угруповання.

Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили 5,5 млн грн готівки, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи) тривають невідкладні слідчі дії.