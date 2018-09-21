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На Сумщині загорівся автобус з двома десятками дітей (фото)

17:46, 21 вересня 2018
Інциденти
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На Сумщині загорівся автобус з дітьми / фото su.npu.gov.ua

Біля села Штепівка Лебединського району Сумської області під час руху загорівся автобус, в якому у супроводі двох педагогів знаходилося 20 дітей.

Як повідомили у поліції Сумської області, автобус належить Хоружіському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів.

Дітей встигли евакуювати до того, як вогонь поширився у салон автобусу / фото su.npu.gov.ua

Дітей встигли евакуювати до того, як вогонь поширився у салон автобусу. Ніхто з дітей не постраждав. Іншим автобусом їх повернули до Хоружівки.

Сам автобус згорів вщент.

Наразі поліція разом з експертами з'ясовуює причини та обставини пожежі.

Причину пожежі з'ясовують правоохоронці / фото su.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на Харківщині під час руху згорів вщент пасажирський автобус.

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Теги: #діти#пожежа#автобус#Сумщина