На Сумщині загорівся автобус з двома десятками дітей (фото)
17:46, 21 вересня 2018Інциденти
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Автобус згорів вщент.
На Сумщині загорівся автобус з дітьми / фото su.npu.gov.ua
Біля села Штепівка Лебединського району Сумської області під час руху загорівся автобус, в якому у супроводі двох педагогів знаходилося 20 дітей.
Як повідомили у поліції Сумської області, автобус належить Хоружіському центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів.
Дітей встигли евакуювати до того, як вогонь поширився у салон автобусу / фото su.npu.gov.ua
Дітей встигли евакуювати до того, як вогонь поширився у салон автобусу. Ніхто з дітей не постраждав. Іншим автобусом їх повернули до Хоружівки.
Сам автобус згорів вщент.
Наразі поліція разом з експертами з'ясовуює причини та обставини пожежі.
Причину пожежі з'ясовують правоохоронці / фото su.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня на Харківщині під час руху згорів вщент пасажирський автобус.
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