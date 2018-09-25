На Закарпатті водій задихнувся у цистерні власного бензовозу
10:49, 25 вересня 2018Інциденти
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Водій бензовозу після зливу бензину в резервуар АЗС, вирішив перевірити залишок продукту в цистерні, спустився по драбині всередину та від парів пального втратив свідомість.
Чоловік є мешканцем Одеської області 1974 року народження / ДСНС України
Про незвичний випадок повідомляє Управління ДСНС Закарпаття, який стався вчора 24 вересня близько 20:30 години.
Рятувальники розповідають, що отримали виклик від працівників однієї з автозаправних станцій. Вони повідомили, що у небезпеці знаходиться водій бензовозу, який після зливу бензину в резервуар АЗС, вирішив перевірити залишок продукту в цистерні, спустився по драбині всередину та від парів пального втратив свідомість
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Аби допомогти водію, на місце виїхали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони вилучили з цистерни чоловіка, але на той момент він вже загинув.
Чоловік є мешканцем Одеської області 1974 року народження. Остаточну причину смерті зясують правоохоронці.
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