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На Закарпатті водій задихнувся у цистерні власного бензовозу

10:49, 25 вересня 2018
Інциденти
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Чоловік є мешканцем Одеської області 1974 року народження / ДСНС України

Рятувальники розповідають, що отримали виклик від працівників однієї з автозаправних станцій. Вони повідомили, що у небезпеці знаходиться водій бензовозу, який після  зливу бензину в резервуар АЗС, вирішив перевірити залишок продукту в цистерні, спустився по драбині всередину та від парів пального втратив свідомість

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Аби допомогти водію, на місце виїхали рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони вилучили з цистерни чоловіка, але на той момент він вже загинув.

Чоловік є мешканцем Одеської області 1974 року народження. Остаточну причину смерті зясують правоохоронці.

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Теги: #Закарпаття#водій#бензовоз