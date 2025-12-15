Компанія "Генерал Черешня" лідирує в рейтингу за кількістю уражень повітряних цілей вже 4 місяць поспіль.

У листопаді дрони-перехоплювачі української defence-tech компанії "Генерал Черешня" уразили 600 повітряних цілей противника. Про це свідчать дані бойового застосування, зафіксовані в системі ситуаційної обізнаності "Дельта". Ці ураження здійснено флагманськими продуктами компанії – дронами-перехоплювачами Генерал Черешня AIR та Генерал Черешня Bullet.

Згідно з цими даними, такий результат є найвищим показником серед усіх виробників дронів-перехоплювачів, які застосовуються Силами безпеки і оборони України.

Йдеться насамперед про ураження ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які Росія масово використовує для атак на українські позиції та цивільну інфраструктуру. Високі показники ефективності перехоплення свідчать про системне та масштабне застосування українських дронів у бойових умовах.

Відео дня

Важливо, що компанія "Генерал Черешня" лідирує в рейтингу за кількістю уражень повітряних цілей вже 4 місяць поспіль.

У компанії зазначають, що досягнення такого результату стало можливим завдяки тісній взаємодії з бойовими підрозділами, постійному вдосконаленню виробів на основі зворотного зв’язку з фронту та фокусу на серійному виробництві ефективних рішень для протидії повітряним загрозам.

Варто зазначити, що дрони-перехоплювачі стають одним із ключових елементів багаторівневої мережецентричної системи ППО, дозволяючи знищувати ворожі БпЛА значно дешевшими та мобільнішими засобами порівняно з традиційними системами протиповітряної оборони.

Компанія "Генерал Черешня"

Спілка українських підприємців відзначила компанію "Генерал Черешня" як найкращу компанію року в категорії Miltech. Нагородження підкреслило внесок українського виробника у розвиток технологій перехоплення та захисту неба. Адже компанія стала однією з перших в Україні, хто вивів дрони-перехоплювачі на системний рівень - і сьогодні ці рішення щодня рятують життя на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: