iRobot була на піку 2021 року в розпал пандемії COVID-19, але потім їх наздогнала низка невдач.

Американська компанія iRobot подала заяву на банкрутство. Компанія, що стояла біля витоків ринку домашніх роботів, не витримала конкуренції з китайськими компаніями і торгівельними тарифами, введеними Дональдом Трампом, пише Reuters.

Власність iRobot перейде до Picea Robotics з Шеньчженя – це головний постачальник та кредитор компанії. Борг у розмірі $74 мільйонів буде списано в обмін на акції. У такий самий спосіб анулюються $190 млн непогашеного кредиту від заблокованої угоди з Amazon.

iRobot запевнила, що з їхньою технікою все буде гаразд: пилососи, застосунки для них, гарантійне обслуговування та техпідтримка продовжать роботу. Принаймні доти, доки нові власники повністю не візьмуть управління у свої руки.

Відео дня

Компанія iRobot була заснована у 1990-му року, її вважають одним із піонерів побутової робототехніки. Компанія випустила перший робот-пилосос Roomba ще 2002 року і відтоді продала мільйони гаджетів по всьому світу.

iRobot була на піку 2021 року в розпал пандемії, проте потім їх наздогнала низка невдач. Спочатку регулятори заблокували угоду з Amazon, після цього ринок заполонили дешевші роботи-пилососи з Китаю, що змусило знижувати ціни, а потім Трамп запровадив тарифи на імпорт із В'єтнаму, що сильно вдарило по бізнес-моделі компанії.

УНІАН розповідав про програміста, який з'ясував, що його робот-пилосос цілий рік передавав дані з його квартири в Китай. Коли чоловік спробував перекрити передачу даних – пилосос просто перестав працювати.

Раніше цього року колись легендарний бренд LG припинив підтримку всіх своїх смартфонів. Девайси, що залишилися на руках у користувачів, більше не можна оновлювати або робити резервні копії на ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: