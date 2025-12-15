Заблоковані російські солдати намагаються прикриватися полоненим цивільним населенням як "живим щитом".

У місті Куп’янськ на Харківщині досі залишаються заблокованими від 100 до 200 окупантів, Сили оборони вживають заходів задля їх витіснення з міста. Про це начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що операція Сил оборони у Куп’янську триває, бо російські загарбники фактично заблоковані у місті. Зокрема, відбувається поступове витіснення окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни використовують як "живий щит", у тому числі дітей.

За його словами, наявність цивільного населення у місті пояснює те, чому операція з повного очищення Куп’янська від окупантів відбувається поступово.

Трегубов розповів, що українські військові не хочуть допустити втрат серед цивільного населення, а також – особового складу. Тому відбуваються обережні дії українських захисників з ліквідації росіян у місті.

За інформацією начальника управління, за попередніми оцінками української розвідки, станом на кінець минулого тижня фіксується, що близько 40 людей з числа окупантів активно підтримують зв’язок із застосуванням рацій.

"Зазвичай, це одна рація на три особи. Може, на чотири. Відповідно до цього і рахуємо, що їх десь від 100 до 200. За нашими оцінками – скоріше ближче до сотні", - прогнозує Трегубов.

За його словами, Росія не може допомогти заблокованим окупантам у Куп’янську.

"Бути росіянином зараз у Куп’янську неприємно", - сказав Трегубов.

Він додав, що єдиний спосіб, завдяки якому російське командування може допомогти заблокованим загарбникам, це відправка боєприпасів чи їжі дронами, які мають обмежену вантожопід’ємність. Ці безпілотники не можуть скрізь пролетіти, а українські військові бачать, куди скидається допомога окупантам.

Ситуація у Куп’янську

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники змогли просунутися у Куп’янську і здійснюють зачистку міста від загарбників.

12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ. Раніше ініціатор війни Володимир Путін вихвалявся, що російські загарбники нібито взяли місто і запрошував іноземних журналістів приїхати подивитися, як росіяни нібито контролюють цей населений пункт.

