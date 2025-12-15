Цей завод виробляє необхідну для створення вибухівки сірку.

Сили оборони успішно уразили Астраханський газопереробний завод (ГПЗ). Внаслідок ураження зафіксовані вибухи і пожежа. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, Астраханський ГПЗ – це одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі.

Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

"На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа", – додали у Генштабі.

Масштаби збитків уточнюються.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, втретє за останній тиждень далекобійні дрони уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" у Каспійському морі. Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна.

Також нещодавно було уражено Сизранський нафтопереробний завод та морський порт у Краснодарському краї Росії. Ці обʼєкти окупантів було атаковано в ніч проти 5 грудня.

