Зараз сім'я колишнього диктатора Сирії відрізана від елітних сирійських і російських кіл.

Скинутий сирійський диктатор Башар Асад, який після втечі з країни переїхав до Москви, повернувся до офтальмології та почав вивчати російську мову. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

У виданні нагадали, що Асад закінчив медичний факультет Дамаського університету, а за професією є лікарем-офтальмологом. За словами одного зі співрозмовників видання, повалений диктатор зараз відвідує курси для офтальмологів.

"Він вивчає російську мову і знову вдосконалює свої знання в офтальмології. Це його пристрасть, гроші йому явно не потрібні. Ще до початку війни в Сирії він регулярно займався офтальмологічною практикою в Дамаску", - поділився з журналістами друг сім'ї Асадов.

Співрозмовники видання розповіли, що повалений диктатор разом зі своєю сім'єю після падіння його режиму в Сирії живуть на самоті. За їхніми словами, найімовірніше, Асад і його сім'я планують проживати на Рубльовці, у закритому житловому комплексі московської еліти.

Також у виданні з'ясували, що у сім'ї Асадів немає фінансових проблем. Після введення західних санкцій у 2011 році вони вклали більшу частину своїх статків у Росії.

Співрозмовники видання також поділилися, що зараз сім'я Асадів відрізана від елітних сирійських і російських кіл. Російські куратори сирійського диктатора не дозволяють йому контактувати з високопоставленими чиновниками.

"Він веде дуже тихе життя. Має дуже мало контактів із зовнішнім світом, якщо взагалі вони є", - розповів друг сім'ї Асадов журналістам.

За словами одного зі співрозмовників видання, Асад для російського диктатора Володимира Путіна значною мірою не має значення. Він підкреслив, що глава Кремля не терпить лідерів, які втрачають контроль над владою.

Сирія видала ордер на арешт Башара Асада - що відомо

Нагадаємо, що Башар Асад разом зі своєю сім'єю втік до Росії в грудні 2024 року після того, як повстанські угруповання скинули його уряд після 13 років громадянської війни. У конфлікті брали участь Росія, Іран, США і Туреччина.

У 2025 році Сирія видала ордер на арешт колишнього диктатора Башара Асада. У такий спосіб країна відкрила шлях для передання цього ордера в Інтерпол із метою вжиття міжнародних заходів.

ЗМІ писали, що в ордері йдеться про звинувачення, серед яких навмисне вбивство, тортури, що призвели до смерті та позбавлення волі. Ордер також ґрунтується на позовах, які подали сім'ї жертв у південній провінції Дарайя щодо подій, що сталися в листопаді 2011 року.

