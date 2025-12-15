Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 16 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд був зафіксований 12 грудня – 49,52 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,19/42,22 грн/дол., а євро - 49,60/49,63 грн/євро.

Як повідомляло видання Bloomberg, цього тижня євро може знову піти в ріст. Головним фактором впливу на валюту буде засідання Європейського центрального банку. Наразі єдина валюта Європи коливається поблизу максимуму за два місяці після третього поспіль зниження ставки Федеральної резервної системи США.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у 15 грудня подешевшав на 13 копійок і складав 42,35 гривні за долар, а курс євро залишився на попередньому рівні і складав 49,90 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

