Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі.

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна.

За словами співрозмовника, внаслідок атаки безпілотників СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

"СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно — й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по нафтодобувній галузі РФ

Як повідомляв УНІАН, 11 та 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського та Корчагіна.

11 грудня унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які обслуговує платформа ім. Філановського. 12 грудня безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Родовище ім. Філановського - одне з найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

