Наприклад, для комфортного геймінгу в 1080р компанія радить зв'язку Ryzen 5 5600 і GTX 1660 Super.

Microsoft поділилася власними рекомендаціями щодо оптимізації ігрових ПК на Windows 11. Компанія перерахувала три конфігурації різного рівня - від бюджетного до флагманського – для запуску сучасних ААА-хітових ігор у 4K і високими налаштуваннями графіки.

На це звернуло увагу видання Neowin.

Початковий рівень (1080p, середні налаштування).

Процесор: сучасний чотирьох- або шестиядерний процесор, такий як AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5-12400

Відеокарта: NVIDIA GTX 1660 Super або AMD Radeon RX 6600

Середній клас (1440p, високі налаштування).

Процесор: мінімум шість ядер, наприклад AMD Ryzen 5 7600 або Intel Core i5-13600K.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / RTX 4060 Ti або AMD Radeon RX 6700 XT.

High-End геймінг у 4К:

Процесор: 8-ядерний або краще рівня AMD Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i7-13700K.

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX.

Компанія рекомендує мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, а для топових ПК-систем – 32 ГБ. Microsoft також наголошує на важливості ігрового режиму Windows 11, який зменшує фонову активність, виділяючи більше потужності CPU і GPU в гру.

Окремо Microsoft зазначає, що немає сенсу витрачати надто багато бюджету на відеокарту або процесор, здатні видати 240 fps у грі, якщо монітор підтримує лише 144 Гц, бо зайві кадри все одно буде витрачено. А ще компанія вважає важливим правильне укладання кабелів усередині корпусу для поліпшення повітряного потоку для охолодження.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є мобільна GeForce RTX 4060.

А Nvidia раніше цього місяця припинила підтримку відеокарт GTX 1000 і 900. Актуальний драйвер GeForce підтримує або моделі серії GeForce RTX, або сімейство GeForce GTX 16.