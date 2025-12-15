Чемпіоном турніру став Фехмі Аталар із Туреччини.

У Дубаї пройшла наймасштабніша в історії партія в "Тетріс", для якої використовували 2800 дронів. Безпілотники в реальному часі формували тетраміно різних кольорів, імітуючи повноцінний ігровий процес.

Матч відбувся в рамках фіналу чемпіонату Red Bull Tetris. Технічну реалізацію забезпечила компанія Lumasky, яка спеціалізується на дрон-шоу і синхронних польотах великих роїв безпілотників.

Ігровим полем стала Дубайська рамка - конструкція заввишки близько 150 метрів у парку Забіль, яку зазвичай використовують як оглядовий майданчик і музей.

У фіналі брали участь Фехмі Аталар із Туреччини та Лео Солорансо з Перу. Кожен гравець отримав по п'ять хвилин на одиночну партію. Перемогу здобув Аталар, набравши 168 566 очок.

Чемпіонат Red Bull Tetris проходив з 11 по 13 грудня. Крім фінального матчу, програма включала музичні виступи та інтерактивні зони для глядачів.

