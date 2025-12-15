Придбати пальне можна тільки за талонами.

Бензин та дизельне пальне знову стали дефіцитом на заправках тимчасово окупованого Росією Кримського півострова. Місцева "влада" пов'язує проблему з несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

Попри запровадження місцевою "владою" в жовтні лімітів на продаж бензину, на кримських АЗС знову почалися перебої з пальним.

Так, окупаційне кримське видання ForPost пише, що в Сімферополі бензин А-95 зник з вільного продажу ще тиждень тому. Придбати його зараз можна лише за талонами та паливними картками.

Окупаційна влада півострову поспішила виступити з заявою, що перебої мають тимчасовий характер і ситуація найближчим часом стабілізується.

В проблемах з пальним в "Міністерстві палива та енергетики Криму" звинуватили погоду. Саме несприятливі погодні умови нібито викликали перебої в роботі Керченської поромної переправи, що спричинило подальші затримки та скорочення обсягів постачання пально-мастильних матеріалів на АЗС.

Дефіцит пального в Росії – головні новини

Серйозні проблеми з бензином в Криму, як і в низці інших регіонів РФ, почалися в кінці літа цього року. Причиною стали "санкції", запроваджені українськими Силами оборони проти нафтопереробних заводів країни-бензоколонки.

В кінці жовтня бензинова криза в Росії посилилася. На багатьох заправках можна було придбати не більше 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки". Загалом проблеми з пальним зафіксували щонайменше у 57 регіонах РФ.

