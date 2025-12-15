ЄС вдарив новими санкціями по 'тіньовому флоту' РФ

Під обмежувальні заходи потрапили бізнесмени, котрі пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" та "Лукойл".

Рада Європейського Союзу сьогодні запровадила санкції проти п’яти фізичних і чотирьох юридичних осіб за підтримку "тіньового флоту" Росії та його виробничо-збутового ланцюжка, з метою подальшого обмеження можливостей Росії отримувати доходи. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Зокрема, санкції запроваджені проти бізнесменів, прямо чи опосередковано пов’язаних з великими російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" та "Лукойл".

"Усі вони зайняті в секторі економіки, який забезпечує суттєве джерело доходу для уряду Російської Федерації. Більше того, вони контролюють судна, що перевозять сиру нафту або нафтопродукти, що походять або експортуються з Росії, приховуючи фактичне походження нафти, одночасно практикуючи нерегулярні та ризиковані перевезення", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Організації, проти яких запроваджуються санкції, є судноплавними компаніями, які базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, В’єтнамі і Росії. Ці компанії володіють або керують танкерами, на які розповсюджуються обмежувальні заходи, застосовані Євросоюзом або іншими країнами через те, що вони є частиною російського "тіньового флоту" і транспортують сиру нафту або нафтопродукти.

Санкції запроваджено проти таких юридичних осіб як "Nova Shipmanagement LLC-FZ", " Citrine Marine SPC", "Hung Phat Maritime Trading" та "SeverTransBunker Company Limited". А також проти фізичних осіб - Муртази Алі Лахані, Валерія Кільдіярова, Анара Мадатлі, Талата Сафарова і Етібара Ейюба.

Як відзначає Рада ЄС, активи підсанкційних осіб заморожуються, а громадянам і компаніям з країн ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам також заборонено в'їжджати до держав-членів Євросоюзу або здійснювати транзит через них.

Наразі санкції застосовуються до понад 2600 фізичних та юридичних осіб через тривалу невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Вплив атак на танкери "тіньового флоту"

Як повідомляв УНІАН, українські морські дрони SeaBaby почали атакувати кораблі російського "тіньового флоту".

За оцінками експертів, Україна не маючи власного сильного флоту, реально замахнулася на морську блокаду РФ – передусім "тіньового флоту", щоб позбавляти Росію можливості отримувати кошти на продовження ведення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: