Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Україні варто знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Таку думку він висловив в інтерв'ю France 24.

"Я думаю, що їм (українцям - УНІАН) потрібно знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна загалом несе рівний тягар цієї війни", - сказав він.

Також Болтон вважає, що вибори не можна проводити під час війни. Він зазначив, що саме Росії варто було б провести чесні вибори.

"Я вважаю, що Україна, як і Велика Британія під час Другої світової війни, має дуже вагомі аргументи. Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, то і в Росії теж мають бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", - заявив Болтон.

Колишній радник Трампа додав, що Україні варто докласти більше зусиль, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває.

Чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Він додав, що при цьому робиться все для того, щоб залучити в армію молодих добровольців.

Паліса наголосив, що поки питання зниження мобілізаційного віку "не на столі". Він зазначив, що важлива свобода вибору і необхідно запропонувати такі умови, щоб залучити на службу добровольців віком 18-24 роки.

