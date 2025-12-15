Культура любить теплий клімат і дуже чутлива до заморозків.

В Україні почали вирощувати арахіс в промислових масштабах. На Харківщині в цьому сезоні під культуру було відведено майже 35 гектарів, а на Чернігівщині - 5 гектарів.

Видання Seeds пише, що середня врожайність культури за результатами сезону склала близько однієї тонни з гектара. Культура цілком здатна адаптуватися до клімату Харківщини, зазначає головний агроном Геннадій Малий.

"Цей сезон вимагав адаптації технології до наших умов. Для нас це не просто експеримент, а практичне вивчення можливості промислового вирощування арахісу", – каже фахівець.

Малий додає, що поки що спеціалізована техніка для арахісу в Україні практично відсутня, тож частину операцій довелося виконувати вручну.

На основі отриманих в цьому сезоні показників фермери планують подальшу культивацію та масштабування вирощування арахісу.

Слід відзначити, що арахіс - теплолюбива культура, яка потребує інтенсивного сонячного світла і дуже чутлива до заморозків. Його плоди дозрівають під землею, тому арахіс підгортають, як картоплю. Висаджують арахіс зазвичай в травні місяці.

За даними міністерства сільського господарства США, світове виробництво арахісу в 2025 році складає 52,4 млн тонн. Серед країн-виробників перше місце з великим відривом утримує Китай – 19 млн тонн, або 36% ринку. Далі розташовуються Індія з 7,5 млн тонн (14%), Нігерія з 5,2 млн тонн (10%), США з 3,4 млн тонн (6%) та М’янма з 1,8 млн тонн (3%).

В Україні почали вирощувати ще одну рослину, яка не властива для нашої флори. Мова йде про бавовну – цю культуру використовують для виробництва пороху. Кліматологи відзначали, що погодні умови на півдні України в цілому відповідають вимогам бавовни – проте до врожайності та економічної доцільності її культивації були запитання.

Загальний ж врожай зернових та олійних культур цього року очікується на рівні 81,4 мільйона тонн, що буде покращенням минулорічного показника у 79 млн тонн. Такі обсяги могли б потенційно сприяти збільшенню українського експорту за кордон, проте ключовим в цьому питанні буде подолання логістичних викликів.

