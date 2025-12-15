Президент України готовий відмовитися від негайного вступу країни до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський випробовує США та Європу на міцність, пропонуючи відмовитися від прагнення України вступити до НАТО в рамках угоди щодо припинення війни з Росією. Замість цього український лідер хоче укласти з низкою країн мережу угод, які були б аналогічні Статті 5 про колективну оборону, що лежить в основі військового альянсу.

Це покладає на президента США Дональда Трампа і європейських лідерів відповідальність підкріпити справою свою часто декларовану підтримку незалежності України, взявши тверді зобов'язання щодо застосування військової сили в разі будь-якого майбутнього нападу Росії, пише Bloomberg.

Повідомляється, що в Берліні відбуваються переговори за участю делегації США, до якої входить посланник Трампа Стів Віткофф. Ознаки того, що вони готові дати відсіч кремлівському диктатору Володимиру Путіну, не вселяють надію, навіть незважаючи на попередження глави НАТО Марка Рютте європейцям про те, що вони "стануть наступною метою Росії", якщо цього не зроблять.

"Коаліція охочих", що складається з більш ніж 30 країн, не бажає направляти будь-які сили в Україну до укладення перемир'я. І навіть тоді вони не планують розміщувати їх у прифронтових зонах; Трамп уже виключив можливість використання сухопутних військ США. Росія, як і раніше, вороже ставиться до присутності будь-яких солдатів із країн НАТО в Україні.

"В України є підстави наполягати на "залізних" гарантіях після досвіду з Будапештським меморандумом 1994 року, коли Росія разом зі США і Великою Британією взяла на себе зобов'язання поважати її територіальну цілісність і утримуватися від застосування військової сили в обмін на відмову Києва від радянського ядерного арсеналу. Коли настав критичний момент, цей документ не надав Україні жодного захисту", - йдеться в матеріалі.

Багато лідерів не бажали підтримувати заявку України на вступ до НАТО, тож у цьому сенсі пропозиція Зеленського є визнанням політичної реальності, пише ЗМІ.

Проте війна Росії проти України залишається найсерйознішим викликом безпеці Європи за останні десятиліття. Зеленський дає зрозуміти: незалежно від того, буде Україна в НАТО чи ні, розв'язання проблеми вимагає твердих зобов'язань з боку союзників.

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українців готові прийняти "мирний план" Росії. Дані всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного протягом 26 листопада - 13 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчать про те, що таких людей не багато.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп стає на бік Росії, зраджуючи Європу. Виникає питання, що буде, якщо США і Росія змусять українців піти на компроміс, який не зможуть прийняти ні Київ, ні європейці. Адже західні гарантії безпеки для України досі відсутні...

