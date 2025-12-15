Пєсков заявив, що Путін проти тимчасових перемир'їв.

Питання гарантій того, що Україна не приєднається до НАТО в разі підписання мирної угоди, є одним із ключових. Про це заявив прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Питання про юридично зобов'язуючий документ про невступ Києва до НАТО - наріжний камінь переговорів. Це питання підлягає особливому обговоренню", - сказав він журналістам.

За словами Пєскова, США не інформують Росію про перебіг обговорень мирного плану в Берліні. Він додав, що Москва очікує отримати відомості після завершення переговорів.

Також Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито "відкритий до миру і серйозних рішень". За його словами, голова Кремля проти тимчасових перемир'їв.

Україна може відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки

Раніше Reuters писало, що президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень Києва приєднатися до НАТО під час п'ятигодинних переговорів з американськими посланцями в Берліні 14 грудня, щоб закінчити війну з Росією.

В агентстві повідомили, що Зеленський запропонував відмову від вступу України до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Журналісти зазначили, що такий крок є значним зрушенням для України, а також відповідає одній із "військових цілей" РФ.

