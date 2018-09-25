Міномет "Молот" вибухнув на Світлодарській дузі - волонтер

Волонтер стверджує, що подвійного заряджання не було й що відомо про двох поранених.

Відомий український волонтер Юрій Мисягін уточнив, що розрив ствола міномета "Молот" стався в зоні проведення ООС, на Світлодарській дузі.

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"У нас знову міномет "Молот" відзначився... Тільки цього разу не на полігоні, а вже в зоні бойових дій, на Світлодарській дузі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Мінометний розрахунок працював зі шнурком, тому, слава Богу, загиблих немає", - додав він.

Також волонтер стверджує, що подвійного заряджання не було і що поранених двоє, а не троє.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в 72-й бригаді вибухнув міномет "Молот". Правозахисниця Ольга Решетилова заявляла про трьох поранених.