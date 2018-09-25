Прокуратура порушила справу через вибух міномету "Молот"

Наразі вже проведено огляд місця події, вилучено необхідні речі, предмети та документи, проводиться комплекс інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на детальне з’ясування усіх обставин вибуху.

Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету «Молот» на території Донецької області.

Про це повідомляє речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб», – йдеться в повідомленні.

Установлено, що 23 вересня 2018 року близько 21:00 на позиціях однієї з військових частин на території Донецької області відбувся вибух міни у каналі ствола міномету. Унаслідок цього два військовослужбовця отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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У провадженні працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Донецького гарнізону та слідчо-оперативна група Бахмуцького відділу поліції ГУНП в Донецькій області. Вже проведено огляд місця події, вилучено необхідні речі, предмети та документи, проводиться комплекс інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на детальне з’ясування усіх обставин вибуху.

«Одночасно вирішується питання про призначення до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної та вибухотехнічної експертизи. Також у КНДІСЕ на завершальному етапі проведення знаходиться експертиза за фактом вибуху міномету на території 233 Рівненського загальновійськового полігону, котрий мав місце 6 липня 2018 року», – повідомив Лисенко.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 414 КК України здійснюється слідчими Бахмуцького відділу поліції ГУНП в Донецькій області, нагляд у формі процесуального керівництва – прокурорами військової прокуратури гарнізону.

Досудове розслідування знаходиться на контролі Генеральної прокуратури України.