Новий вибух міномету "Молот" стався через неправильне зберігання боєприпасів – волонтери (відео)

Сили ООС використовували 120-мм міномет «Молот» у відповідь на безперервні обстріли бойовиків зброєю, забороненою Мінськими угодами.

До чергового підриву міномету «Молот» призвело неправильне зберігання боєприпасів.

Як повідомляють волонтери фонду «Повернись живим», які опитали бійців щодо інциденту, «інертні підривники» зберігалися не у заводській упаковці, що й призвело до передчасного розриву міни всередині ствола міномету.

Зазначається, що сили ООС використовували 120-мм міномет «Молот» у відповідь на безперервні обстріли противника зброєю, забороненою Мінськими угодами. Окрім цього, бійці підрозділу, що напередодні давали відсіч ворогу, діяли з дотриманням правил техніки безпеки, саме тому, в результаті підриву міномету двоє військовослужбовців отримали поранення: якби солдати не дотримувалися правил, то могли б загинути, підкреслюють волонтери.

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«Ще зранку ми й самі були готові «діставати шашки», проте, заключення попередньої перевірки та слова військовослужбовців, яким ми повністю довіряємо, у даному конкретному випадку свідчать все-таки про людський фактор», – йдеться в повідомленні.

При цьому, до мінометів «Молот» у волонтерів «є питання», як і до причин загибелі трьох військовослужбовців 128-ї бригади під час вибуху 6 липня на Рівненському полігоні того ж міномету "Молот".