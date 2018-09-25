Новий вибух міномету "Молот" стався через неправильне зберігання боєприпасів – волонтери (відео)
До чергового підриву міномету «Молот» призвело неправильне зберігання боєприпасів.
Як повідомляють волонтери фонду «Повернись живим», які опитали бійців щодо інциденту, «інертні підривники» зберігалися не у заводській упаковці, що й призвело до передчасного розриву міни всередині ствола міномету.
Зазначається, що сили ООС використовували 120-мм міномет «Молот» у відповідь на безперервні обстріли противника зброєю, забороненою Мінськими угодами. Окрім цього, бійці підрозділу, що напередодні давали відсіч ворогу, діяли з дотриманням правил техніки безпеки, саме тому, в результаті підриву міномету двоє військовослужбовців отримали поранення: якби солдати не дотримувалися правил, то могли б загинути, підкреслюють волонтери.
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«Ще зранку ми й самі були готові «діставати шашки», проте, заключення попередньої перевірки та слова військовослужбовців, яким ми повністю довіряємо, у даному конкретному випадку свідчать все-таки про людський фактор», – йдеться в повідомленні.
При цьому, до мінометів «Молот» у волонтерів «є питання», як і до причин загибелі трьох військовослужбовців 128-ї бригади під час вибуху 6 липня на Рівненському полігоні того ж міномету "Молот".