Над "Буковелем" літають гелікоптери, дороги до курорту оточили невідомі з автоматами (відео)

Офіційних коментарів з боку правоохоронців щодо подій біля курорту "Буковель" поки немає.

Над туристичним комплексом "Буковель" літають гелікоптери, а невідомі особи в масках з автоматичною зброєю перекривають дороги.

Як пише місцеве видання firtka.if.ua, наразі немає пояснень, що саме відбувається.

"Хтось каже, що це навчання, хтось припускає, що це друга серія залякування Олександра Шевченка через його критичні виступи на адресу Петра Порошенка", - зазначає видання.

Відео: Фіртка Франківськ

Є інформація, що там начебто оголошене антитерористичне навчання СБУ. Місцеві мешканці шоковані, вони не розуміють, що відбувається - про жодні заходи чи якісь навчання людей ніхто не попереджав.

Офіційних коментарів з боку правоохоронців щодо подій біля курорту "Буковель" поки немає.

Відео: Фіртка Франківськ

Нагадаємо, минулого тижня відбулися обшуки в приміщеннях всіх фірм, які є співвласниками "Буковелю", ресторанах та навіть дорожньо-експлуатаційній компанії ПБС.