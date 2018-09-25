Над "Буковелем" літають гелікоптери, дороги до курорту оточили невідомі з автоматами (відео)
22:28, 25 вересня 2018Інциденти
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Офіційних коментарів з боку правоохоронців щодо подій біля курорту "Буковель" поки немає.
Чоловіки з автоматами блокують дороги біля курорту "Буковель" / фото firtka.if.ua
Над туристичним комплексом "Буковель" літають гелікоптери, а невідомі особи в масках з автоматичною зброєю перекривають дороги.
Як пише місцеве видання firtka.if.ua, наразі немає пояснень, що саме відбувається.
"Хтось каже, що це навчання, хтось припускає, що це друга серія залякування Олександра Шевченка через його критичні виступи на адресу Петра Порошенка", - зазначає видання.
Відео: Фіртка Франківськ
Є інформація, що там начебто оголошене антитерористичне навчання СБУ. Місцеві мешканці шоковані, вони не розуміють, що відбувається - про жодні заходи чи якісь навчання людей ніхто не попереджав.
Офіційних коментарів з боку правоохоронців щодо подій біля курорту "Буковель" поки немає.
Відео: Фіртка Франківськ
Нагадаємо, минулого тижня відбулися обшуки в приміщеннях всіх фірм, які є співвласниками "Буковелю", ресторанах та навіть дорожньо-експлуатаційній компанії ПБС.
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