Підозрювані в замаху на активіста Михайлика іноземці давно проживають в Одесі - поліція

Іноземці перебували в Україні на підставі тимчасових довідок на проживання. В Одесі чоловіки жили на орендованих квартирах.

Громадяни Грузії, підозрювані у замаху на відомого громадського діяча, лідера Одеської міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, який дістав 22 вересня в Одесі важке вогнепальне поранення, давно проживають в Україні.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що підозрювані у злочині іноземці віком 33, 35 і 41 рік тривалий час проживають на території України на підставі тимчасових довідок на проживання.

«В Одесі чоловіки жили на орендованих квартирах. За їх місцем проживання проведено санкціоновані обшуки, в результаті яких у одного з фігурантів вилучено вогнепальну зброю. Правоохоронці вилучили у затриманих речові докази, що вказують на їх причетність до скоєння нападу на активіста», - зазначили в главку.

Зараз правоохоронці з'ясовують зв'язки затриманих, щоб встановити замовника замаху. Зазначається, що напад планувався і готувався заздалегідь, за Михайликом велося спостереження.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Він дістав проникаюче вогнепальне поранення в плече і в грудну клітку. За даними медиків, стан потерпілого стабільний, але кулю, яка застряла в грудній клітці, вирішено поки що не витягувати.

Правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на Михайлика. Перша версія пов'язана з громадською діяльністю, друга - з будівництвом житлового комплексу «Золотий берег» (активіст очолював громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов і власників житла «Праве діло», яка, домагаючись завершення будівництва об'єкта, проводила акції протесту). Третя версія пов'язана з авторинком «Успіх» - громадський діяч активно виступав проти нових власників ринку. Четверта версія - особистісні стосунки, п'ята - злочин скоєно з хуліганських спонукань.

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста. Затриманим готується повідомлення про підозру у замаху на вбивство - ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України.

Одного з них доставили до лікарні в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Його адвокат заявив, що даний громадянин є інвалідом I групи і тому не може бути причетним до злочину.

У свою чергу Жученко спростував це твердження. За словами прокурора, доставлений у лікарню підозрюваний впізнаний деякими активістами, які стверджують, що даний громадянин влітку в Одесі на вулиці Балківській брав участь у конфлікті із застосуванням зброї.