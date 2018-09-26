В Одесі невідомі підпалили автомобіль депутата облради

Пожежа сталася у дворі приватного житлового будинку, де мешкає депутат.

В Одесі вночі 26 вересня невідомі підпалили автомобіль марки Toyota, що належить депутату Одеської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Владиславу Фініку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Микола Скорик (фракція «Опозиційний блок»).

За його даними, пожежа сталася приблизно о 3.00 у дворі приватного житлового будинку, де мешкає депутат.

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«Спалили машину нашому колезі депутату Одеської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Владиславу Фініку», - написав Скорик, додавши, що представники політсили мають намір звернутися до начальника регіонального головного управління Нацполіції Дмитра Головіна і прокурора Одеської області Олегу Жученка з проханням знайти і притягнути до відповідальності зловмисників.

Фінік у даний час є старшим партнером у ТОВ «Адвокатська контора «Наші люди», до 2014 року був заступником прокурора Одеської області.

Раніше у Рівному невідомі підпалили автомобіль депутата міськради.