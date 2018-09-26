Смертельна ДТП з автомобілем патрульних у Чернівцях: з відеореєстратора зникли записи (відео)
У справі резонансного ДТП з автомобілем патрульних у Чернівцях зникли докази.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. На відеореєстраторі з машини патрульної поліції, який на смерть збив людину півтора тижні тому, не виявили жодного запису. Таку заяву зробили в СБУ, де зараз розслідують цю аварію.
Читайте такожУ Кривому Розі маршрутка врізалася у дерево, постраждало 10 осіб (фото)
За версією патрульних, пішохід раптово вибіг на дорогу перед авто, яке їхало за порушником. Втім, очевидці кажуть - чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, де його і збили патрульні. Чи знищили записи навмисне або ж патрульні просто забули включити реєстратор - з'ясує експертиза.
Раніше повідомлялося, що в Чернівцях 23-річний чоловік загинув внаслідок наїзду на нього службового автомобіля патрульної поліції.