У Чернівцях автомобіль патрульної поліції на смерть збив 23-річного хлопця (фото)

За словами очевидців, молодий хлопець переходив дорогу по пішохідному переходу, коли його збив позашляховик патрульної поліції.

У Чернівцях 23-річний чоловік загинув внаслідок наїзду на нього службового автомобіля патрульної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні приблизно о третій годині ночі на вулиці Руській у районі Гравітон. За повідомленням очевидців, ДТП сталася на пішохідному переході неподалік від місцевого ринку.

Прокуратура Чернівецької області розпочала досудове розслідування інциденту за ст. 286 ч.2 Кримінального кодексу України.

«За участю прокурорів спеціалізованими слідчими Головного управління Нацполіції в області та експертами Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проведено огляд місця події. За попередніми результатами, зіткнення відбулося до пішохідного переходу, що підтверджується розсипом уламків. Автомобіль поліції, відеореєстратор та інші речові докази вилучено», - повідомив заступник прокурора Чернівецької області Олег Пелепюк.

За його словами, патрульних поліцейських, причетних до скоєння ДТП, перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, за попередніми результатами всі тести були негативними. Після цього їх було проведено для допиту до прокуратури області.

«Враховуючи, що повноваження щодо досудового розслідування у слідчих прокуратури припинено, його здійснення доручено слідчим управління Служби безпеки України в Чернівецькій області», - додав Пелепюк.

Трагедія сталася вночі в одному з мікрорайонів міста. За словами очевидців, молодий хлопець переходив дорогу по пішохідному переходу, коли його збив позашляховик патрульної поліції, повідомляє "ТСН".

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Крім того, очевидці стверджують, що водій та його напарник втекли з місця події, кинувши понівечений автомобіль.

У прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області факт смертельної аварії підтвердили. Загиблим виявився 23-річний житель села Горбова.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Чернівцях відбулося масове ДТП за участю поліцейського автомобіля.