На трасі в Чернігівській області обікрали знімальну групу з Чехії

Невідомий викрав із незамкненого авто іноземців сумку з ноутбуком, відеокамерою, мікрофоном і двома накопичувачами.

На Чернігівщині невідомий учора на трасі обікрав знімальну групу з Чехії.

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Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області. Згідно з інформацією правоохоронців, до Носівського відділу поліції учора ввечері із заявою звернулась громадянка Чехії, жителька Праги, та повідомила, що її пограбували.

Жінка уточнила, що на майданчику для відпочинку водіїв на автодорозі «Кіпті – Глухів – Бачівськ» невідомий із її незамкненого авто викрав сумку з ноутбуком, відеокамерою, мікрофоном і двома накопичувачами.

Жінка разом із своїм чоловіком прибули до України легковим автомобілем, повертаючись зі зйомок документального фільму про країни пострадянського простору. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу.

Як уточнив керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль, поліцейські у Носівці допомогли іноземцям з ночівлею. Вранці документалісти вирушили до Чехії.

«У розкритті цього злочину постраждалих, у першу чергу, цікавить збереженні інформації на цифрових носіях. Однак поки що додаткової інформації про цей злочин у поліції немає», - зазначив Бриль.