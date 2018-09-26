В аеропорту "Бориспіль" затримали чиновника, підозрюваного у привласненні двох мільйонів гривень

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу.

Поліція затримала у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" при спробі покинути межі держави 27-річного чиновника, якого підюзрюють у привласненні 2 мільйонів гривень державних коштів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу: привласнення майна, зловживання службовим становищем та службове підроблення.

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"Під час розслідування поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді підрозділу державної установи, здійснив махінації з бюджетними коштами на суму понад 2 мільйони гривень", - розповіли у поліції.

Наразі чоловіка взяли під варту та доставили до ізолятору тимчасового тримання у місті Ужгород. Розслідуванням справи займається військова прокуратура Західного регіону.

Як повідомляв УНІАН, харківський депутат "заробив" 400 мільйонів гривень на земельних махінаціях та втік до РФ.