У Києві біля метро знайшли труп чоловіка (фото, відео)

Труп виявили біля станції метро "Позняки" у столиці.

У п'ятницю, 28 вересня, недалеко від метро «Позняки» поруч з магазином «Баул» знайшли труп.

За попередніми даними, чоловік помер від передозування. Його знайшли близько 01:30, передає "Інформатор".

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Співробітники слідчо-оперативної групи оглянули місце знахідки тіла. Жодних документів чи речей при ньому виявлено не було, особу не встановлено. За попередніми даними медиків, смерть наступила внаслілдок наркотичного передозування.

На вигляд померлому близько 30 років. Був одягнений у темно-сині джинси, синю кофту і кросівки.

Раніше на Лісовому масиві в Києві поряд з ринком "Юність" виявили труп чоловіка.