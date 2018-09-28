У Львові на ходу спалахнуло таксі з пасажирами (відео)
17:03, 28 вересня 2018Інциденти
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Вогонь повністю знищив моторний відсік і салон автівки.
У Львові згоріло авто таксі / скріншот з відео ТСН
Сьогодні близько 5 ранку у Львові на ходу загорівся автомобіль таксі. У цей момент в салоні знаходилося троє осіб: водій та двоє пасажирів.
Вони встигли вибратися з палаючого авто та викликали рятувальників, йдеться у сюжеті ТСН.
Пожежники одразу відімкнули акумуляторну батарею, адже автівка могла от-от вибухнути.
Вогонь повністю знищив моторний відсік і салон автівки. Причини займання поки не відомі.
У Львові на ходу загорілося таксі
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині під час руху згорів вщент пасажирський автобус.
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