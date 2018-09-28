У Львові на ходу спалахнуло таксі з пасажирами (відео)

Вогонь повністю знищив моторний відсік і салон автівки.

Сьогодні близько 5 ранку у Львові на ходу загорівся автомобіль таксі. У цей момент в салоні знаходилося троє осіб: водій та двоє пасажирів.

Вони встигли вибратися з палаючого авто та викликали рятувальників, йдеться у сюжеті ТСН.

Пожежники одразу відімкнули акумуляторну батарею, адже автівка могла от-от вибухнути.

Вогонь повністю знищив моторний відсік і салон автівки. Причини займання поки не відомі.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині під час руху згорів вщент пасажирський автобус.