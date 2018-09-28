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У Києві внаслідок падіння у шахту ліфта загинув підліток

21:31, 28 вересня 2018
Інциденти
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У столичній недобудові загинув підліток / фото Київ оперативний

Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

"Жахлива новина надійшла з Набережно-Хрещатицької, 9: в недобудові у шахту ліфта впав 15-річний хлопець. На жаль, він отримав травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, у цю недобудову юнаки ходять щоденно.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у Києві 15-річна дівчина випала з вікна і розбилася на смерть.

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Теги: #смерть#Київ#підліток