У Києві внаслідок падіння у шахту ліфта загинув підліток

Інцидент трапився в одній зі столичних недобудов.

У недобудові на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві внаслідок падіння у шахту ліфта загинув 15-річний підліток.

Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

"Жахлива новина надійшла з Набережно-Хрещатицької, 9: в недобудові у шахту ліфта впав 15-річний хлопець. На жаль, він отримав травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, у цю недобудову юнаки ходять щоденно.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у Києві 15-річна дівчина випала з вікна і розбилася на смерть.