У Києві внаслідок падіння у шахту ліфта загинув підліток
21:31, 28 вересня 2018Інциденти
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Інцидент трапився в одній зі столичних недобудов.
У столичній недобудові загинув підліток / фото Київ оперативний
У недобудові на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві внаслідок падіння у шахту ліфта загинув 15-річний підліток.
Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.
"Жахлива новина надійшла з Набережно-Хрещатицької, 9: в недобудові у шахту ліфта впав 15-річний хлопець. На жаль, він отримав травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
За словами місцевих мешканців, у цю недобудову юнаки ходять щоденно.
Як повідомляв УНІАН, у серпні у Києві 15-річна дівчина випала з вікна і розбилася на смерть.
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