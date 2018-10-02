У Маріуполі дві школярки зістрибнули з 12-поверхівки
16:14, 02 жовтня 2018Інциденти
305 0
Дівчата - учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, і повні обставини смерті встановлюються.
Дівчатка зістрибнули з даху разом / dn.npu.gov.ua
У Маріуполі Донецької області дві школярки стрибнули з даху 12-поверхового житлового будинку і загинули.
За даними поліції, трагедія сталася вранці у вівторок, 2 жовтня. Дівчата залишили передсмертну записку. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію.
Читайте такожНа Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво поліції області.
Дівчата - учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, і повні обставини смерті встановлюються.
Раніше в Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter