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У Маріуполі дві школярки зістрибнули з 12-поверхівки

16:14, 02 жовтня 2018
Інциденти
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Дівчатка зістрибнули з даху разом / dn.npu.gov.ua

За даними поліції, трагедія сталася вранці у вівторок, 2 жовтня. Дівчата залишили передсмертну записку. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію.

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На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво поліції області.

Дівчата - учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, і повні обставини смерті встановлюються.

Раніше в Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку.

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Теги: #Маріуполь#самогубство