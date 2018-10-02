У Маріуполі дві школярки зістрибнули з 12-поверхівки

Дівчата - учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, і повні обставини смерті встановлюються.

У Маріуполі Донецької області дві школярки стрибнули з даху 12-поверхового житлового будинку і загинули. За даними поліції, трагедія сталася вранці у вівторок, 2 жовтня. Дівчата залишили передсмертну записку. Свідком загибелі дітей стала місцева жителька, яка повідомила поліцію. Читайте такожНа Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. Дівчата - учениці 9 та 11 класів. Причини, які штовхнули їх на цей крок, і повні обставини смерті встановлюються. Раніше в Одесі дівчина вистрибнула з 16-го поверху, залишивши передсмертну записку.

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