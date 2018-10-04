Поліція затримала 19 осіб через напад на депутата Гусовського у Київраді

Поліція за даним фактом відкрила два кримінальні провадження.

Поліція розглядає три версії нападу на депутата Київради Сергія Гусовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виступаючи в сесійній залі Київради керівника Головного управління Національної поліції у столиці Андрій Крищенко, якого було запрошено у зв’язку з інцидентом.

У сесійній залі також був присутній на своєму робочому місці і потерпілий Гусовський.

«Це була спланована акція, я вважаю. Є три версії попередні і вони можливо будуть коригуватися, доповнюватись чи відкидатись після спілкування з потерпілим, зі свідками. Це: громадська діяльність, депутатська діяльність і можливо будемо розглядати версію політичну – про вихід і створення нової групи (депутатської – УНІАН)», - сказав Крищенко.

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Він зазначив, що наразі відкрито два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) КК України.

Зараз, за його словами, працівники поліції опитують свідків, збирають докази, щоб пред’являти підозри 19 затриманим. Крищенко закликав тих, у кого є відео нападу, чи хто може опізнати людей, повідомити про це поліцію та надати свідчення.

«Після того, як ми поспілкуємось с Сергієм Михайловичем (Гусовським - УНІАН), зі свідками, можливо буде вирішено про додаткову кваліфікацію справи», - зауважив Крищенко.

Керівник Главку також повідомив, що буде проведена службова перевірка «щодо конкретних окремих поліцейських, які не відразу зреагували на ситуацію».

«Ми розберемося і я повідомлю інформацію, чому вони так вчинили», - сказав Крищенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Гусовського побили та облили зеленкою на першому поверсі мерії.

У сесійній залі Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що це сталося перед початком сесії. За його словами, депутата збили з ніг, облили зеленкою, яка потрапила в очі, а також витягли на вулицю. Кличко зазначив, що нападників було затримано.

Мер запросив керівника поліції на засідання сесії Київради, щоб той в другій половині дня доповів щодо ситуації.

Гусовського, за його словами, було госпіталізовано. Водночас, вже на 13.45 був призначений у приміщенні Київради брифінг Гусовського щодо нападу на нього.

У столичні поліції повідомили, що після нападу на Гусовського до Шевченківського управління поліції доставили майже 20 осіб.